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بعد تهديدات.. الخطوط الجوية الباكستانية تعلق عملياتها في كابول

03:14 م الخميس 14 أكتوبر 2021
بعد تهديدات.. الخطوط الجوية الباكستانية تعلق عملياتها في كابول

الخطوط الباكستانية

إسلام آباد- (د ب أ):

أعلنت شركة "الخطوط الجوية الدولية الباكستانية" تعليق رحلاتها للعاصمة الأفغانية كابول بسبب "السلوك المروّع للغاية" والتهديدات التي يمارسها نظام طالبان بالنسبة لموظفيها.

وبحسب بيان صادر عن عبدالله حفيظ خان، الناطق باسم الشركة، في كراتشي: "منذ تشكيل الحكومة الجديدة، يتم التعامل مع الخطوط الجوية الباكستانية وموظفيها المتمركزين في كابول بصرامة شديدة من جانب القادة الجدد".

وبحسب البيان الذي أوردته وكالة "بلومبرج"، سبق أن تم توقيف كبير ممثلي الشركة في البلاد تحت تهديد السلاح لساعات.

وقامت مختلف شركات الطيران بإجلاء آلاف الأشخاص، ومن بينهم دبلوماسيون وموظفون بالأمم المتحدة، من كابول بعد سيطرة طالبان عليها في أغسطس.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، إن الحركة تسعى لمنع الشركة الباكستانية من تسيير رحلات جوية إلى أفغانستان ما لم تخفض أسعار الطيران، موضحا أن أسعار التذاكر قفزت إلى 2500 دولار من 150 دولارا منذ تولي الحركة السلطة في البلاد.

الخطوط الباكستانية كابول أفغانستان

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