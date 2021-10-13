Masrawy logo white

البنتاجون: ملتزمون بدعم تايوان وقدرتها على الدفاع عن نفسها

07:24 ص الأربعاء 13 أكتوبر 2021
البنتاجون: ملتزمون بدعم تايوان وقدرتها على الدفاع عن نفسها

وزارة الدفاع الأمريكية

واشنطن - أ ش أ:

قال جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" إنه " بالرغم مما تقوم به الصين من مظاهر لاستعراض قوتها ، فإن الولايات المتحدة تظل ملتزمة بضمان أن تظل تايوان قادرة على الدفاع عن نفسها".

وأضاف كيربي ، في تصريحات له اليوم، أنه منذ أول شهر أكتوبر الجاري تحركت أكثر من 100 طائرة عسكرية صينية "بصورة استفزازية" عبر مناطق الدفاع الجوي لتايوان".

وأشار إلى أن هذه المناورات العسكرية لا ينتج عنها إلا إيجاد حالة من الشك في منطقة من العالم تريد الولايات المتحدة أن يتحقق بها السلام والاستقرار.

ونوه إلى أن الصين تعزز جهودها لإخافة والضغط على تايوان ودول أخرى من حلفاء وشركاء الولايات المتحدة ومن تلك الجهود زيادة الأنشطة العسكرية التي تقوم بها قرب تايوان وبحري الصين الشرقي والجنوبي بما يتسبب في زعزعة الاستقرار.

وشدد على أن الولايات المتحدة تدعم الحلول السلمية لأية مشكلات تطرأ في منطقة مضيق تايوان.​

هذا المحتوى من

وزارة الدفاع الأمريكية تايوان الصين جون كيربي

الخبر التالى:

"فيسبوك" تقرر حظر حركات اجتماعية وصفتها بالـ"عسكرية"

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
857

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

419

متعافون اليوم

314116

إجمالي الإصابات

17765

إجمالي الوفيات

264764

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا