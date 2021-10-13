البنتاجون: ملتزمون بدعم تايوان وقدرتها على الدفاع عن نفسها

واشنطن - أ ش أ:

قال جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" إنه " بالرغم مما تقوم به الصين من مظاهر لاستعراض قوتها ، فإن الولايات المتحدة تظل ملتزمة بضمان أن تظل تايوان قادرة على الدفاع عن نفسها".

وأضاف كيربي ، في تصريحات له اليوم، أنه منذ أول شهر أكتوبر الجاري تحركت أكثر من 100 طائرة عسكرية صينية "بصورة استفزازية" عبر مناطق الدفاع الجوي لتايوان".

وأشار إلى أن هذه المناورات العسكرية لا ينتج عنها إلا إيجاد حالة من الشك في منطقة من العالم تريد الولايات المتحدة أن يتحقق بها السلام والاستقرار.

ونوه إلى أن الصين تعزز جهودها لإخافة والضغط على تايوان ودول أخرى من حلفاء وشركاء الولايات المتحدة ومن تلك الجهود زيادة الأنشطة العسكرية التي تقوم بها قرب تايوان وبحري الصين الشرقي والجنوبي بما يتسبب في زعزعة الاستقرار.

وشدد على أن الولايات المتحدة تدعم الحلول السلمية لأية مشكلات تطرأ في منطقة مضيق تايوان.​