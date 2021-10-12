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الخارجية الأمريكية: اللقاء مع الشركاء في روسيا كان بناء

07:24 م الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
الخارجية الأمريكية: اللقاء مع الشركاء في روسيا كان بناء

وزارة الخارجية الأمريكية

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

وصفت نائبة وزيرة الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، المحادثات في وزارة الخارجية الروسية بأنها بناءة.

ونقل جيسون ريبولز المتحدث باسم السفارة الأمريكية في روسيا، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن نولاند قولها: "الاجتماعات التي عقدت اليوم لمناقشة مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية مع نظرائنا في وزارة الخارجية الروسية بناءة".

وكانت نائب وزير الخارجية الأمريكي، فيكتوريا نولاند، التي وصلت موسكو يوم أمس الاثنين، قد أعلنت أن الموضوع الرئيسي للمحادثات مع المسؤولين الروس يتركز على العلاقات الثنائية واستقرارها.

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