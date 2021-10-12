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الخارجية الروسية: موسكو لا تسعى لمزيد من التصعيد مع واشنطن

07:11 م الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
الخارجية الروسية: موسكو لا تسعى لمزيد من التصعيد مع واشنطن

سيرجي ريابكوف

روسيا - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الإجراءات العدائية المناهضة لروسيا من قبل الولايات المتحدة التي تطبق من خلال عمل البعثات الخارجية لن تبقى دون رد، مؤكدة أن موسكو لا تسعى لمزيد من التصعيد.

وذكر بيان للخارجية الروسية - عقب اجتماع بين نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف ونظيرته الأمريكية فيكتوريا نولاند - : "تم التركيز على عمل البعثات الأجنبية لروسيا والولايات المتحدة على أراضي البلدين"، موضحًا أن الجانب الروسي شدد على أن التصرفات العدائية بحق روسيا لن تبقى دون رد، علمًا بأن موسكو لا تسعى إلى مزيد من التصعيد، "ونقترح رفع جميع القيود المفروضة التي فرضها الجانبان خلال السنوات الماضية".

وأوضح البيان - بحسب ما أوردت وكالة /سبوتنيك/ الروسية - أنه" تم إبلاغ فيكتوريا نولاند، أن استمرار خط المواجهة لواشنطن فيما يتعلق بالأجندة الثنائية وفي سياق القضايا الدولية والإقليمية الحادة لن يؤدي إلا إلى المزيد من تدهور العلاقات الروسية الأمريكية، مطالبًا بنهج واقعي، يفترض بناء العلاقات على أساس مبادئ المساواة والاعتبار المتبادل لمصالح الطرفين" .

وأعلنت نائب وزير الخارجية الأمريكي، فيكتوريا نولاند، التي وصلت موسكو يوم أمس /الإثنين/، أن الموضوع الرئيسي للمحادثات مع المسؤولين الروس يتركز على العلاقات الثنائية واستقرارها.

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العلاقات الروسية الأمريكية سيرجي ريابكوف واشنطن

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