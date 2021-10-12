مصر تهنئ العراق على نجاح انعقاد الانتخابات البرلمانية

القاهرة - أ ش أ

أعرب السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء عن تهنئة مصر للعراق، حكومة وشعبًا، على نجاح انعقاد الانتخابات البرلمانية العراقية، والجهود الحثيثة التي بذلتها الدولة العراقية ومؤسساتها الدستورية من أجل ضمان حسن سير الاستحقاق الانتخابي، بما أتاح المجال للشعب العراقي الشقيق في التعبير عن إرادته الحرة في اختيار ممثليه.

وتوجه المتحدث الرسمي - فى بيان صحفى - بصادق تمنياته أن تكون هذه الانتخابات خطوة في تعزيز مسيرة الاستقرار والرخاء للشعب العراقي الشقيق، وصولًا إلى تشكيل حكومة وطنية تستمر في البناء على ما تحقق من إنجازات في العراق خلال الفترة الماضية، بما يُعلي من مصلحة الأشقاء العراقيين، ويُلبي طموحاتهم نحو وطن آمن ومزدهر.

وأكد دعم مصر المُستمر لكافة الجهود التي تحقق مصالح العراق وأمنه واستقراره، وتُسهم في ترسيخ مكانته ودوره العربي والإقليمي الفاعل.