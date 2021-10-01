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بلينكن يبحث مع السفير الفرنسي بواشنطن سبل دفع العلاقات الثنائية بعد أزمة الغواصات

11:03 م الجمعة 01 أكتوبر 2021
بلينكن يبحث مع السفير الفرنسي بواشنطن سبل دفع العلاقات الثنائية بعد أزمة الغواصات

أنتوني بلينكن

واشنطن - (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال لقائه، اليوم الجمعة، مع سفير فرنسا بالولايات المتحدة فيليب إيتيان، سبل المضي قدما في العلاقات الثنائية بين البلدين، واستعرضا زيارة بلينكن المرتقبة لفرنسا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس برايس- في بيان، نشرته الخارجية، عبر موقعها الإلكتروني- إن المسئولين أشارا إلى المكالمة الهاتفية المثمرة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 22 سبتمبر، وناقشا دفع العلاقات الأمريكية-الفرنسية، كما استعرضا زيارة الوزير بلينكن المقبلة إلى باريس؛ لحضور الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وناقشا سبل تحسن التعاون بين البلدين عالميا.

يأتي ذلك بعد أيام من بزوغ توتر في العلاقات بين واشنطن وباريس على خلفية الإعلان عن الاتفاق الأمني الثلاثي بين الولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة، والذي انسحبت بموجبه أستراليا من صفقة أبرمتها مع فرنسا لشراء غواصات بمحركات تقليدية تعمل بوقود الديزل بقيمة 50 مليار دولار، وإبرام اتفاق مع الولايات المتحدة لشراء غواصات تعمل بالطاقة النووية.

هذا المحتوى من

أنتوني بلينكن واشنطن وزارة الخارجية الأمريكية الولايات المتحدة

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