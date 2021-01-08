دونالد ترامب يعود للتغريد بعد حظر 12 ساعة

واشنطن- (بي بي سي):

سُمح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتغريد مرة أخرى، بعد حظر حسابه لمدة 12 ساعة. وبدأ برسالة أكثر تصالحية ممتنعا عن تكرار الادعاءات الكاذبة بشأن تزوير الانتخابات.

وهدد موقع تويتر ترامب بالحظر الدائم إذا انتهك قواعد المنصة مرة أخرى. هذه الخطوة من تويتر تظهر اختلاف مسلكه مقارنة مع فيسبوك الذي علق حساب الرئيس ترامب "إلى أجل غير مسمى".

وكانت منصة الألعاب الشهيرة تويتش قد حظرت في وقت سابق من يوم الخميس إلى أجل غير مسمى قناة ترامب التي استخدمها في بث التظاهرات المؤيدة له.

وغرد ترامب عدة رسائل يوم الأربعاء واصفا المتظاهرين في محيط الكونغرس بالأبطال وقال لهم إنه يحبهم. واضطر عندها تويتر إلى تعليق حسابه.