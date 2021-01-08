أكثر الكلمات إنتشاراً

أنصار ترامب المصالحة الخليجية مبادرة إحلال السيارات سد النهضة لقاح كورونا السنة الجديدة 2021 أسعار الذهب الدوري المصري الطقس فيروس كورونا

دونالد ترامب يعود للتغريد بعد حظر 12 ساعة

05:07 م الجمعة 08 يناير 2021
دونالد ترامب يعود للتغريد بعد حظر 12 ساعة

دونالد ترامب

واشنطن- (بي بي سي):

سُمح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتغريد مرة أخرى، بعد حظر حسابه لمدة 12 ساعة. وبدأ برسالة أكثر تصالحية ممتنعا عن تكرار الادعاءات الكاذبة بشأن تزوير الانتخابات.

وهدد موقع تويتر ترامب بالحظر الدائم إذا انتهك قواعد المنصة مرة أخرى. هذه الخطوة من تويتر تظهر اختلاف مسلكه مقارنة مع فيسبوك الذي علق حساب الرئيس ترامب "إلى أجل غير مسمى".

وكانت منصة الألعاب الشهيرة تويتش قد حظرت في وقت سابق من يوم الخميس إلى أجل غير مسمى قناة ترامب التي استخدمها في بث التظاهرات المؤيدة له.

وغرد ترامب عدة رسائل يوم الأربعاء واصفا المتظاهرين في محيط الكونغرس بالأبطال وقال لهم إنه يحبهم. واضطر عندها تويتر إلى تعليق حسابه.

دونالد ترامب واشنطن ترامب حظر

الخبر التالى:

وفاة ضابط إثر إصابته في أحداث واشنطن تجدد الانتقادات لمسئولي العاصمة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 146809

    عدد المصابين

  • 116775

    عدد المتعافين

  • 8029

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 88415029

    عدد المصابين

  • 63546818

    عدد المتعافين

  • 1904608

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"بالمواعيد وجدول المباريات".. مشوار سهل للأهلي وأصعب للزمالك في دوري الأبطال

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا