أكثر الكلمات إنتشاراً

أنصار ترامب المصالحة الخليجية مبادرة إحلال السيارات سد النهضة لقاح كورونا السنة الجديدة 2021 أسعار الذهب الدوري المصري الطقس فيروس كورونا

الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا تسجل أكبر انخفاض منذ 2013 بسبب كورونا

03:57 م الجمعة 08 يناير 2021
الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا تسجل أكبر انخفاض منذ 2013 بسبب كورونا

الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا تسجل أكبر انخفاض

وارسو- (د ب أ):

قالت وكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس) اليوم الجمعة إن عدد الحالات غير الشرعية لعبور الحدود التي تم اكتشافها على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي انخفض بنسبة 13 % إلى حوالي 124 ألفا في عام 2020 مقارنة بالعام السابق، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى القيود المفروضة للوقاية من كوفيد- 19.

وأشارت الوكالة، نقلا عن بيانات أولية، إلى أن هذا يتوافق مع أقل عدد من حالات الدخول غير الشرعية المكتشفة منذ 2013.

وكان الانخفاض واضحا في الغالب على طريق شرق البحر المتوسط، حيث انخفضت حالات العبور غير الشرعية بنسبة 76 % لتصل إلى حوالي 20 ألفا. وشهد طريق غرب البحر المتوسط انخفاضا في عدد حالات العبور غير الشرعية بنحو 30 % لتصل إلى حوالي 17 ألفا.

ومع ذلك، تضاعف عدد حالات العبور غير الشرعية على طريق وسط البحر المتوسط، الذي يشمل إيطاليا، لتصل إلى أكثر من 35500 حالة وارتفع بنحو 80 حالة في غرب البلقان (لتصل إلى ما يقرب من 27 ألفا).

الهجرة غير الشرعية فيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 146809

    عدد المصابين

  • 116775

    عدد المتعافين

  • 8029

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 88415029

    عدد المصابين

  • 63546818

    عدد المتعافين

  • 1904608

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:قرعة دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي مع فيتا كلوب والزمالك في مجموعة الترجي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا