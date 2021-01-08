مجلس النواب الأمريكي: مستعدون للمضي قدما في إجراءات عزل ترامب
وكالات:
أعلنت كاثرين كلارك، مساعدة رئيسة مجلس النواب الأمريكي إن الديمقراطيين في مجلس النواب مستعدون للمضي قدما في إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب.
وقالت كلارك في حديث لشبكة سي إن إن: "يجب أن نعزل ترامب من منصبه، وسنواصل العمل بكل أداة لدينا للتأكد من أن ذلك يحدث لحماية ديمقراطيتنا"، مشيرة إلى أنه "إذا لم يتذرع نائب الرئيس مايك بنس بالتعديل الخامس والعشرين للدستور الأمريكي لإزالة ترامب، فسنمضي قدما في إجراءات العزل".
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