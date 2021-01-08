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بولتون يصف المطالبة بعزل ترامب من منصبه بـ"الفعل الأحمق"

11:35 ص الجمعة 08 يناير 2021
بولتون يصف المطالبة بعزل ترامب من منصبه بـ"الفعل الأحمق"

جون بولتون

وكالات:
أكد جون بولتون، الذي شغل منصب مستشار الأمن القومي للرئيس دونالد ترامب لأكثر من عام، أنه يعارض عزله من منصبه قبل أقل من أسبوعين من انتهاء فترة ولايته، واصفا ذلك بـ"الفعل الأحمق"، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.
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وقال بولتون في مقابلة مع صحيفة "ذا هيل": "أي شخص يطلب إقالة أو عزل ترامب من منصبه يجب أن يكون قادرا على إثبات أن هذا الأمر سيجعل الأمور أفضل... أنا لا أنكر وجود مشكلة، لكنني لا أعتقد أن القيام بذلك سيجعل الوضع أفضل".
واعتبر بولتون أن التعديل رقم 25 في الدستور "ربما يكون أسوأ نص مكتوب في الدستور"، محذرا من أنه قد يتسبب في مزيد من المشاكل للأمة.
وذكر أنه "لم يتم استخدامه (التعديل) من قبل، وفكرة محاولة استخدامه الآن للمرة الأولى والمخاطرة بوجود رئيسين في وقت واحد أعتقد أنه سيكون فعل أحمق".
وقد دعا عدد من أعضاء الحزب الديمقراطي، وحتى بعض أعضاء الحزب الجمهوري، إلى إقالة ترامب عبر القسم الرابع من التعديل الخامس والعشرين، حيث يوقع نائب الرئيس وأغلبية مسؤولي مجلس الوزراء خطابا إلى الكونجرس يقولون فيه إن الرئيس غير مناسب للبقاء في منصبه.

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