نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يتوجه إلى إريتريا
الخرطوم- (أ ش أ):
توجه النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، صباح اليوم الجمعة، إلى دولة إريتريا في زيارة تستغرق يوما واحدا ، ويرافق النائب الأول لرئيس مجلس السيادة وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق الركن جمال عبد المجيد.
وكان في وداع دقلو بمطار الخرطوم، الفريق الركن مهندس ابراهيم جابر عضو مجلس السيادة الانتقالي، والفريق الركن محمد الغالي علي يوسف الأمين العام للمجلس.
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