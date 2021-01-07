أكثر الكلمات إنتشاراً

أنصار ترامب المصالحة الخليجية مبادرة إحلال السيارات سد النهضة لقاح كورونا السنة الجديدة 2021 أسعار الذهب الدوري المصري الطقس فيروس كورونا

كوريا الجنوبية تلزم الأجانب بتقديم اختبارات كورونا عند الوصول

10:14 ص الخميس 07 يناير 2021
كوريا الجنوبية تلزم الأجانب بتقديم اختبارات كورونا عند الوصول

أرشيفية

سول - أ ش أ

أعلن المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة اليوم الخميس أن كوريا الجنوبية تلزم جميع الأجانب القادمين من الخارج عبر الرحلات الجوية بتقديم اختبار نتيجته سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) عند الوصول بدءا من يوم غد الجمعة.

وأوضح المقر المركزي - حسبما أوردت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - أنه يتعين على الأجانب الوافدين الخضوع لاختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (بي سي آر) وأن تكون نتيجته سلبية في غضون 72 ساعة قبل مغادرتهم إلى كوريا الجنوبية، وسيتم تطبيق هذا الإجراء أيضا على الأجانب القادمين من الخارج عبر السفن اعتبارا من 15 يناير الجاري.

ويهدف هذا الإجراء إلى منع انتشار سلالات كورونا الجديدة مثل السلالة البريطانية وسلالة جنوب إفريقيا، بحسب المقر المركزي.

تعد السلالة الجديدة من كورونا أكثر عدوى بنسبة 70% مقارنة بالفيروس الأصلي، وتم اكتشافها في 30 دولة مثل الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا واليابان علاوة على بريطانيا وجنوب إفريقيا.

وسجلت كورريا الجنوبية 12 إصابة بسلالات كورونا الجديدة بينها 11 إصابة بالسلالة البريطانية وإصابة واحدة بسلالة جنوب إفريقيا حتى يوم 5 يناير الجاري ولهذا تكثف الحكومة جهودها لإدارة الحجر الصحي تجاه الأشخاص القادمين من الخارج.

يذكر أن الحكومة كانت قد قررت أمس الأربعاء تمديد حظر الرحلات الجوية المباشرة القادمة من بريطانيا، لمدة أسبوعين آخرين، لمنع انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد، التي تم اكتشافها للمرة الأولى في بريطانيا.

هذا المحتوى من

اختبارات كورونا سول كوريا الجنوبية فيروس كورونا

الخبر التالى:

السويد: احتجاجات الكونجرس الأمريكي اعتداء على الديمقراطية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 145590

    عدد المصابين

  • 115975

    عدد المتعافين

  • 7975

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 87501718

    عدد المصابين

  • 62968258

    عدد المتعافين

  • 1887471

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:علماء يحددون متى يستعيد الإنسان حاسة الشم بعد كورونا؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا