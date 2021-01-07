كوريا الجنوبية تلزم الأجانب بتقديم اختبارات كورونا عند الوصول

سول - أ ش أ

أعلن المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة اليوم الخميس أن كوريا الجنوبية تلزم جميع الأجانب القادمين من الخارج عبر الرحلات الجوية بتقديم اختبار نتيجته سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) عند الوصول بدءا من يوم غد الجمعة.

وأوضح المقر المركزي - حسبما أوردت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - أنه يتعين على الأجانب الوافدين الخضوع لاختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (بي سي آر) وأن تكون نتيجته سلبية في غضون 72 ساعة قبل مغادرتهم إلى كوريا الجنوبية، وسيتم تطبيق هذا الإجراء أيضا على الأجانب القادمين من الخارج عبر السفن اعتبارا من 15 يناير الجاري.

ويهدف هذا الإجراء إلى منع انتشار سلالات كورونا الجديدة مثل السلالة البريطانية وسلالة جنوب إفريقيا، بحسب المقر المركزي.

تعد السلالة الجديدة من كورونا أكثر عدوى بنسبة 70% مقارنة بالفيروس الأصلي، وتم اكتشافها في 30 دولة مثل الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا واليابان علاوة على بريطانيا وجنوب إفريقيا.

وسجلت كورريا الجنوبية 12 إصابة بسلالات كورونا الجديدة بينها 11 إصابة بالسلالة البريطانية وإصابة واحدة بسلالة جنوب إفريقيا حتى يوم 5 يناير الجاري ولهذا تكثف الحكومة جهودها لإدارة الحجر الصحي تجاه الأشخاص القادمين من الخارج.

يذكر أن الحكومة كانت قد قررت أمس الأربعاء تمديد حظر الرحلات الجوية المباشرة القادمة من بريطانيا، لمدة أسبوعين آخرين، لمنع انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد، التي تم اكتشافها للمرة الأولى في بريطانيا.