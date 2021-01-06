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المشرعون البريطانيون يوافقون على فرض قواعد إغلاق جديدة

10:08 م الأربعاء 06 يناير 2021
المشرعون البريطانيون يوافقون على فرض قواعد إغلاق جديدة

فيروس كورونا

لندن -(د ب أ)

صوت المشرعون في بريطانيا على إعادة الإغلاق في إنجلترا حتى 31 مارس.

وصوت ما مجموعه 524 نائبا على الإجراءات الجديدة بينما صوت 16 ضدها، مما يعني أن هناك فارق أصوات بلغ 508 نواب.

وتخطت بريطانيا اليوم حاجز 1000 حالة وفاة يومية بسبب فيروس كورونا، للمرة الأولى منذ أبريل الماضي، وأعلنت رقمًا قياسيًا آخر من الإصابات بتسجيل 62 ألفا و322 حالة.

وتُظهر بيانات وزارة الصحة أن 1041 حالة وفاة بسبب كورونا وهي أعلى عدد يومي في المملكة المتحدة منذ 21 أبريل، وفق صحيفة "ميل أونلاين" البريطانية.

ويخشى الخبراء أن يستمر عدد الوفيات في الارتفاع تماشيًا مع الارتفاع الهائل في حالات الإصابة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية لأن الوفيات تتأخر في الرصد لعدة أسابيع.

وتظهر الإحصاءات أيضًا أن هذا هو اليوم الثالث على التوالي الذي سجلت فيه بريطانيا عددًا قياسيًا من الحالات، بعد 60 ألفا و916 إصابة، تم الإعلان عنها أمس و58 ألفا و784 في اليوم السابق. كما ارتفع الرقم أيضًا بنسبة 24.6 في المائة عن عدد الحالات التي أعلن عنها الأربعاء الماضي البالغ 50.023 شخصاً.

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