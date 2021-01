"تزامنًا مع التصديق على نتائج الانتخابات".. أنصار ترامب يحاولون اقتحام الكونجرس (فيديو)

وكالات

حاول أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اقتحام الكونجرس الأمريكي، تزامنًا مع جلسة التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية، احتجاجًا على خسارة ترامب.

LIVE: Police evacuate U.S. Congress offices as #Trump supporters protest on Capitol Hill https://t.co/bYGo2vQaCk