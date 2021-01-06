"تزامنًا مع التصديق على نتائج الانتخابات".. أنصار ترامب يحاولون اقتحام الكونجرس (فيديو)

وكالات

حاول أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اقتحام الكونجرس الأمريكي، تزامنًا مع جلسة التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية، احتجاجًا على خسارة ترامب.

LIVE: Police evacuate U.S. Congress offices as #Trump supporters protest on Capitol Hill https://t.co/bYGo2vQaCk — Press TV (@PressTV) January 6, 2021



وانتشرت عناصر الشرطة الأمريكية بمحيط الكونجرس لصد أنصار ترامب، الذين تجمعوا بالآلاف في حشد ضخم بعنوان "أنقذوا أمريكا" اليوم، لرفض نتيجة الانتخابات.

بدوره قال السيناتور أمريكي، جيمي جومز، إنه طلب منهم إخلاء مكاتبهم في الكونجرس الأمريكي، حسبما ذكرت "العربية".

‏وأخلت الشرطة الأمريكية، مساء الأربعاء، مبنيين تابعين للكونجرس الأمريكي، بعد اشتباكات وقعت بين قوات الأمن وأنصار ترامب، حسبما ذكرت "سي إن إن".

ووقعت اشتباكات في محيط الكونجرس الأمريكي، بعد محاولة أنصار ترامب اقتحام الكونجرس، واعتقلت الشرطة عشرات من انصار ترامب الرافضين لنتيجة الانتخابات.

وكان الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، دعا أنصاره اليوم الأربعاء، خلال حشد أطلق عليه "أنقذوا أمريكا" إلى مسيرة للكونجرس لرفض نتيجة الانتخابات.

وواصل تشكيكه في نتيجة الانتخابات وزعم أنها زورت وسرقت من وسائل الإعلام واليسار الاشتراكي.