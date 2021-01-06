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تمديد عقوبة السجن لزعيمة الاحتجاجات في بيلاروسيا لشهرين

08:57 م الأربعاء 06 يناير 2021
تمديد عقوبة السجن لزعيمة الاحتجاجات في بيلاروسيا لشهرين

ماريا كوليسنيكوفا

مينسك - (د ب أ)

أعلن فريق السياسي المعارض فيكتور باباريكو، اليوم الأربعاء، أنه تم تمديد الحكم على زعيمة المعارضة البيلاروسية ماريا كاليسينكافا، المسجونة حاليًا خارج مينسك، لمدة شهرين حتى 8 مارس.

واشار إلى أن كاليسينكافا، التي تبلغ من العمر 38 عامًا، هي عضو في مجلس تنسيقي يسعى إلى انتقال سلمي للسلطة في بيلاروسيا.

وبعد انضمامها إلى الاحتجاجات الجماهيرية المطالبة باستقالة الرئيس السلطوي ألكسندر لوكاشينكو، اختطفتها المخابرات السرية "كيه جي بي" من مينسك في سبتمبر الماضي.

ووفقًا للتقارير تمكنت من احباط محاولة لإجبارها على مغادرة البلاد إلى أوكرانيا بعد أن مزقت جواز سفرها على الحدود وسُجنت بتهمة تعريض الأمن القومي للخطر.

وبحسب "فينسا"، وهي منظمة لحقوق الإنسان، فإن أكثر من 160 سجينًا سياسيًا محتجزون حاليًا في سجون بيلاروسيا بسبب الاحتجاجات.

واعتقلت الشرطة البيلاروسية أكثر من 30 ألف شخص منذ بدء المظاهرات ضد نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت قبل خمسة أشهر، والتي تقول السلطات إنها منحت لوكاشينكو فوزا ساحقا بأكثر من 80% من الأصوات.

ماريا كاليسينكافا بيلاروسيا مينسك زعيمة الاحتجاجات في بيلاروسيا

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