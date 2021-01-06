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روسيا عن استئناف إيران تخصيب اليورانيوم: خروج من الاتفاق النووي

02:51 م الأربعاء 06 يناير 2021
روسيا عن استئناف إيران تخصيب اليورانيوم: خروج من الاتفاق النووي

تخصيب اليورانيوم

موسكو- أ ش أ:

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن استئناف إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% يعد بمثابة خروج من الاتفاق النووي، المعروف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"، بشأن البرنامج النووي الإيراني .

وأضافت زاخاروفا في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية، الأربعاء، أن كل المواد التي تم تخصيبها بنسبة 20% تظل تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فالوكالة لم تكشف عن أي محاولات لاستخدام المواد لأغراض غير معلنة قد تتعارض مع معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

وتابعت قائلة "في الوقت ذاته، يعد استئناف إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% خروجًا عن الاتفاقات الواردة في خطة العمل الشاملة المشتركة التي تهدف إلى تسوية البرنامج النووي الإيراني".

وأشارت المتحدثة إلى أن قرار إيران باستئناف تخصيب اليورانيوم في موقع فوردو النووي جاء بسبب ضغط من أمريكا.

يذكر أن إيران بدأت عام 2019 في وقف الامتثال تدريجيًا للالتزامات المتعلقة بتخصيب اليورانيوم والأنشطة البحثية منذ انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة عام 2018.

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تخصيب اليورانيوم إيران روسيا الاتفاق النووي

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