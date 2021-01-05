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منحة إماراتية لدعم السودان للتصدي لجائحة كورونا

08:34 م الثلاثاء 05 يناير 2021
منحة إماراتية لدعم السودان للتصدي لجائحة كورونا

الإمارات والسودان

السودان - (أ ش أ)

قدمت حكومة دولة الإمارات منحة من الإمدادات الطبية للسودان، عبارة عن 11 طن أجهزة تنفس ومعدات حماية شخصية ومستلزمات طبية أخرى.
وذكرت وزارة الصحة السودانية، في بيان مساء اليوم الثلاثاء، أن هذا التبرع يمثل دعما للقطاع الصحي في السودان في مواصلة مواجهة جائحة كورونا على وجه أفضل.
وأعربت وزارة الصحة السودانية عن تقديرها وشكرها لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على هذه المبادرة السخية.

هذا المحتوى من

Asha
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