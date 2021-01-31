أكثر الكلمات إنتشاراً

مونديال الأندية لقاح كورونا مونديال اليد الطقس الدوري المصري فيروس كورونا تصفية الحديد والصلب احتجاجات تونس

فيتنام تسجل أول إصابة بالسلالة الجنوب أفريقية من كورونا

10:05 ص الأحد 31 يناير 2021
فيتنام تسجل أول إصابة بالسلالة الجنوب أفريقية من كورونا

فيروس كورونا

هانوي- (د ب ا):

أعلنت فيتنام، الأحد، تسجيل أول حالة إصابة بسلالة فيروس كورونا التي تم اكتشافها في جنوب أفريقيا.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن الحالة تعود لمواطن جنوب أفريقي (25 عاما) وصل مطار نوي باي الدولي في هانوي في 19 ديسمبر الماضي، وثبتت إصابته بفيروس كورونا بعد أربعة أيام أثناء تواجده في الحجر الصحي.

ويتلقى المريض العلاج في المستشفى الوطني للأمراض الاستاوائية في هانوي.

ويأتي اكتشاف الاصابة بسلالة فيروس كورونا التي تم اكتشافها في جنوب أفريقيا في الوقت الذي تواجه فيه فيتنام تفشيا للإصابات بالسلالة التي تم اكتشافها في بريطانيا، حيث تم تسجيل 221 حالة إصابة منذ ظهور بؤرتين في شمال فيتنام الخميس الماضي.

وامتد التفشي لثمانية أقاليم ومدن رئيسية تشمل هانوي وهو شي مينه. وقد طالبت السلطات في هانوي جميع المدارس بإلإغلاق ابتداء من غد الاثنين.

وقد أعلنت وزارة الصحة الفيتنامية صباح اليوم تسجيل 14 حالة إصابة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي حالات الاصابة إلى 1781 . ويبلغ عدد المتعافين 1456 وعدد الوفيات 35 حالة.

فيروس كورونا فيتنام كوفيد 19 جنوب أفريقيا

الخبر التالى:

تقرير: محتجون سودانيون يغلقون معبرًا حدوديًا بين السودان وإثيوبيا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 165418

    عدد المصابين

  • 129293

    عدد المتعافين

  • 9263

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 103066730

    عدد المصابين

  • 74683577

    عدد المتعافين

  • 2226548

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:ارتفاع الحرارة وأمطار ورياح.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية خلال 6 أيام مقبلة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا