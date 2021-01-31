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إيطاليا:إصابات كورونا تصل إلى 2.54 مليون حالة والوفيات 88 ألفا و279

08:55 ص الأحد 31 يناير 2021
إيطاليا:إصابات كورونا تصل إلى 2.54 مليون حالة والوفيات 88 ألفا و279

أرشيفية

ميلانو - (د ب أ):
وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 2.54 مليون حالة إصابة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأحد بتوقيت ميلانو، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا الذي يسبب مرض كوفيد -19 في البلاد بلغ 88 ألفا و279 حالة. وأشارت البيانات إلى تعافي 1.99 مليون شخص من المصابين بالمرض.

وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 52 أسبوعا.

إيطاليا فيروس كورونا جامعة جونز هوبكنز

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