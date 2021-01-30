أكثر الكلمات إنتشاراً

مونديال الأندية لقاح كورونا مونديال اليد الطقس الدوري المصري فيروس كورونا تصفية الحديد والصلب احتجاجات تونس

نقل 17 إطفائيًا للمستشفى بعد مكافحتهم حريق في نيويورك

11:43 م السبت 30 يناير 2021
نقل 17 إطفائيًا للمستشفى بعد مكافحتهم حريق في نيويورك

ارشيفية

نيويورك - (د ب أ)

قال مسؤولون إنه تم نقل 17 من رجال إطفاء في مدينة نيويورك إلى المستشفى، من بينهم أربعة أصيبوا بجروح خطيرة، بسبب حريق سريع الانتشار دمر مبنى سكني قيد الإنشاء في هارلم اليوم السبت.

وذكرت اليوم صحيفة "لوس أنجليس تايمز" أن الحريق اندلع في الطابق الأول من مبنى يقع فى تجمع سكني قرب متنزه مورنينجسايد، حوالي الساعة 07:30 صباحًا بالتوقيت المحلي لنيويورك؟ حيث انخفضت درجات الحرارة 20 درجة، حسبما قال مسؤولون.

قال توماس ريتشاردسون، مسؤول عمليات مكافحة الحرائق في دائرة إطفاء نيويورك: "امتد الحريق سريعا إلى جميع الطوابق وصولا إلى الطابق العلوي. وانتهى بنا المطاف في النهاية إلى مهمة إطفاء من المستوى الرابع".

وهشم رجال الإطفاء النوافذ في جميع الطوابق في الجزء الأمامي والخلفي من المبنى لتخفيف الحرارة واللهب مع تصاعد الدخان من الفتحات.

مدينة نيويورك حريق في نيويورك

الخبر التالى:

الجيش الليبي ينفي وجود قوات "فاجنر" الروسية في ليبيا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 164871

    عدد المصابين

  • 128800

    عدد المتعافين

  • 9217

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 101946364

    عدد المصابين

  • 73729290

    عدد المتعافين

  • 2198017

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأرصاد تكشف درجات حرارة الأحد وحالة الطقس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا