أكثر الكلمات إنتشاراً

مونديال الأندية لقاح كورونا مونديال اليد الطقس الدوري المصري فيروس كورونا تصفية الحديد والصلب احتجاجات تونس

بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تعلن قائمة المرشحين للمجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء

09:18 م السبت 30 يناير 2021
بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تعلن قائمة المرشحين للمجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء

الأمم المتحدة

وكالات:
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قائمة المرشحين للمجلس الرئاسي، ومنصب رئيس الوزراء، بعد نحو أسبوع من تلقي الترشيحات.
وقالت البعثة الأممية إلى ليبيان في بيان، اليوم السبت إنه "بعد فترة الأسبوع لتلقي الترشيحات لمناصب السلطة التنفيذية والتي انتهت في 28 يناير، تعلن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قائمة المرشحين للمجلس الرئاسي ومنصب رئيس الوزراء".
ووفقا لبيان البعثة الأممية، على موقعها الإلكتروني، فإن رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد عمار المشري، و وزير الدفاع في حكومة الوفاق صلاح الدين النمروش، ورئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، بين أبرز الاسماء المرشحة للمجلس الرئاسي.
وبحسب البيان أيضًا، فإن نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، أحمد معيتيق، ووزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، بين أبرز المرشحين لمنصب رئيس الوزراء.

الأمم المتحدة ليبيا خالد عمار المشري صلاح الدين النمروش

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 164871

    عدد المصابين

  • 128800

    عدد المتعافين

  • 9217

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 101946364

    عدد المصابين

  • 73729290

    عدد المتعافين

  • 2198017

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"البناء مستمر".. بيان من إثيوبيا بشأن سد النهضة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا