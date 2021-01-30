مقتل 5 أشخاص جراء تحطم مروحية في كوبا
هافانا- (د ب أ):
أفاد مسؤولون بمقتل خمسة أشخاص جراء تحطم مروحية عسكرية شرق كوبا.
كانت الطائرة قادمة من هولجوين إلى جوانتانامو، عندما اصطدمت بتل، طبقا لما ذكرته وزارة الدفاع في ساعة متأخرة ليلة أمس الجمعة.
ومازال سبب الحادث قيد التحقيق.
يشار إلى أن حوادث خطيرة تتعرض لها طائرات ومروحيات بشكل متكرر نسبيا في كوبا.
ففي مايو 2018، تحطمت طائرة طراز "بوينج 737" تخص شركة "الخطوط الجوية الكوبية كوبانا، بعد وقت قصير من إقلاعها في هافانا مما أسفر عن مقتل 112 شخصا.
وقبل ذلك بعام، لقي ثمانية جنود حتفهم عندما اصطدمت طائرة بجبل في غرب الجزيرة.
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