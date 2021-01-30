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مقتل 14 جنديا إثر انفجار سيارة مفخخة بشرقي أفغانستان

08:13 ص السبت 30 يناير 2021
مقتل 14 جنديا إثر انفجار سيارة مفخخة بشرقي أفغانستان

أرشيفية

كابول- (د ب أ):
قتل 14 جنديا على الأقل في انفجار سيارة مفخخة في إقليم نانجارهار بشرقي أفغانستان، حسبما أفاد عضو مجلس محلي اليوم السبت.

وقال عضو المجلس أجمل عمر إن أربعة آخرين أصيبوا في الحادث الذي وقع صباح اليوم السبت في منطقة شريزاد بالإقليم.

وأوضح عمر أن انتحاريا استهدف بالمركبة قاعدة عسكرية في المنطقة.

في غضون ذلك، أكد مصدر أمني في الإقليم وقوع تفجير بالقاعدة، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.

وينشط مقاتلو حركة طالبان وتنظيم داعش في الإقليم ويشنون أحيانًا هجمات كبيرة أو محدودة على قوات الأمن.​

سيارة مفخخة حادث انفجار أفغانستان

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