مقتل عشرة على الأقل في تصادم بين حافلة صغيرة وشاحنة في روسيا

موسكو - (د ب أ):

لقي ما لا يقل عن عشرة أشخاص حتفهم مساء اليوم الجمعة في روسيا إثر تصادم حافلة صغيرة بشاحنة.

وقال المحققون إن 14 شخصا آخرين أصيبوا في منطقة سامارا الواقعة على نهر الفولجا.

لم يتضح سبب الحادث حتى الآن.

وذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأخبار نقلا عن طبيب محلي أن عدد الوفيات يمكن أن يرتفع لأن الحافلة الصغيرة دمرت بالكامل ومن ثم لم يكن هناك إمكانية لرؤية الوضع بصورة شاملة.