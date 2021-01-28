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بلينكن: السعودية قدمت مساعدات وإغاثات كبيرة لليمن

12:04 ص الخميس 28 يناير 2021
بلينكن: السعودية قدمت مساعدات وإغاثات كبيرة لليمن

أنتوني بلينكن

وكالات

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مساء الأربعاء، أن السعودية قدمت مساعدات إنسانية كبيرة وضخمة إلى اليمن، مشيرًا إلى حرص واشنطن على وصول وتوزيع المساعدات الإنسانية والإغاثية في اليمن.

وأضاف بلينكن في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، أن ‏جماعة الحوثي احتلت صنعاء واستهدفوا السعودية حليفة الولايات المتحدة.

وأكد أن الحوثيون ارتكبوا العديد من الانتهاكات ضد حقوق الإنسان في اليمن.

وكانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، أعلنت قبل أيام من تنصيب بايدن، اعتزامها تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية.

وبعد مناشدات دولية جمدت واشنطن، الاثنين الماضي، سريان العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب على الحوثيين في اليمن بعد تصنيفهم "جماعة إرهابية"، وذلك لإتاحة وصول المساعدات الإنسانية، لكن ذلك لا يشمل قادة الحركة المدرجين على القائمة السوداء.

أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي السعودية الولايات المتحدة دونالد ترامب حقوق الإنسان اليمن

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