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هزة أرضية بقوة 3.4 درجة تضرب ولاية شتاير مارك النمساوية

01:37 م الأربعاء 27 يناير 2021
هزة أرضية بقوة 3.4 درجة تضرب ولاية شتاير مارك النمساوية

زلزال - ارشيفية

فيينا - أ ش أ

ضربت هزة أرضية متوسطة اليوم الأربعاء، ولاية شتاير مارك النمساوية بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر.

وقال بيان لمعهد الأرصاد الجوية والجيولوجيا النمساوي إن الزلزال وقع في منطقة تروفاياخ وشعر بالهزة بوضوح سكان أجزاء كبيرة من شتاير مارك ، مشيرا إلى مركز الزلزال على بعد 8 كيلومترات من مدينة ليوبن وتأثيرها ظهر في دائرة نصف قطرها 40 كيلومترًا .

ولفت البيان إلى حدوث أضرار ببعض المباني وجار حصر البعض الآخر.

يشار إلى أن هزات أرضية متوسطة تكررت في النمسا خلال الأسابيع الماضية عقب الزلزال الكبير الذي وقع في جارتها كرواتيا الشهر الماضي.

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هزة أرضية زلزال ولاية شتاير مارك النمساوية

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