أكثر الكلمات إنتشاراً

الأهلي وبيراميدز التطعيم ضد كورونا الطقس فيروس كورونا زواج التجربة الدوري المصري عبلة الكحلاوي لقاح كورونا تصفية الحديد والصلب تنصيب بايدن احتجاجات تونس قانون السايس

بلغاريا تمدد الطوارئ الصحية ثلاثة أشهر إضافية

04:08 ص الأربعاء 27 يناير 2021
بلغاريا تمدد الطوارئ الصحية ثلاثة أشهر إضافية

أرشيفية

صوفيا - (د ب أ):
أعلنت بلغاريا الثلاثاء أنها ستمدد حالة الطوارئ الحالية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا ثلاثة أشهر إضافية حتى نهاية أبريل.

واتخذت الحكومة في صوفيا هذه الخطوة خلال جلسة خاصة، مما يعني أن القيود يمكن أن يتم تخفيفها أو تشديدها من جانب وزير الصحة من خلال مراسيم بدون الحاجة للتشاور مع البرلمان.

وسجلت بلغاريا ، البالغ تعداد سكانها 6.9 مليون نسمة، 772 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة يوم الاثنين.

ووسط انخفاض أعداد الحالات ، أصدر رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف ، الذي ثبتت إصابته بالفيروس يوم الاثنين ، تعليمات لوزير صحته بتخفيف القيود إلى حد ما.

وتطالب صناعة المطاعم ، التي تضررت من الإغلاق الجزئي ، بالسماح لها بإعادة فتح أبوابها قبل شهر مارس. وأعلنت تلك الصناعة أنها ستنظم مظاهرة في صوفيا اليوم الأربعاء.

بلغاريا حالة الطوارئ فيروس كورونا

الخبر التالى:

بوتين يحيل إلى مجلس الدوما مشروع قانون بشأن تمديد معاهدة "ستارت-3"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 163129

    عدد المصابين

  • 127433

    عدد المتعافين

  • 9067

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 100777064

    عدد المصابين

  • 72786191

    عدد المتعافين

  • 2164126

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الانخفاض مستمر.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا