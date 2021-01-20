ترامب يصل إلى فلوريدا بعد مغادرته واشنطن للمرة الأخيرة كرئيس لأمريكا
وكالات
وصل الملياردير الجمهوري دونالد ترامب، إلى فلوريدا، بعد مغادرته واشنطن للمرة الأخيرة كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.
وترك ترامب، اليوم الأربعاء، رسالة إلى الرئيس المنتخب جو بايدن، في البيت الأبيض، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن متحدث باسم البيت الأبيض قوله، إن ترامب ترك خطابًا مكتوبًا للرئيس جو بايدن في مكتب البيت الأبيض قبيل مغادرته، دون مزيد من التفاصيل عن مضمون الرسالة.
الخبر التالى:بنس يصل إلى مبنى الكونجرس للمشاركة في حفل تنصيب بايدن
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
157275
عدد المصابين
-
123495
عدد المتعافين
-
8638
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
94869153
عدد المصابين
-
67688983
عدد المتعافين
-
2028894
عدد الوفيات
إعلان