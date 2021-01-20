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ترامب يصل إلى فلوريدا بعد مغادرته واشنطن للمرة الأخيرة كرئيس لأمريكا

06:09 م الأربعاء 20 يناير 2021
ترامب يصل إلى فلوريدا بعد مغادرته واشنطن للمرة الأخيرة كرئيس لأمريكا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

وصل الملياردير الجمهوري دونالد ترامب، إلى فلوريدا، بعد مغادرته واشنطن للمرة الأخيرة كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وترك ترامب، اليوم الأربعاء، رسالة إلى الرئيس المنتخب جو بايدن، في البيت الأبيض، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن متحدث باسم البيت الأبيض قوله، إن ترامب ترك خطابًا مكتوبًا للرئيس جو بايدن في مكتب البيت الأبيض قبيل مغادرته، دون مزيد من التفاصيل عن مضمون الرسالة.

دونالد ترامب فلوريدا جو بايدن البيت الأبيض

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