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ترامب في خطاب الوداع: سنعود بطريقة ما

03:57 م الأربعاء 20 يناير 2021
ترامب في خطاب الوداع: سنعود بطريقة ما

دونالد ترامب

(وكالات):

أكد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه سوف يعود مجددًا بطريقة ما، مضيفًا: "سأناضل دائما من أجلكم وأراقب كل ما يدور من حولي".

وقال ترامب في خطاب الوداع الذي ألقاه من قاعدة آندروز "تشرفت بأن أكون رئيسا للولايات المتحدة 4 سنوات".

وأضاف: "الوضع في البلاد أفضل مما كانت عليه رغم أزمة الوباء"، مُعربًا عن تفاؤله بالوضح الصحي في الفترة المقبلة: "الأرقام ستتحسن في الفترة القليلة المقبلة".

كما أعرب ترامب عن فخره بالتوصل إلى لقاح، قائلاً: " نجحنا في التوصل للقاح في فترة وجيزة"، مُؤكدًا تقديره واحترامه للعائلات التي عانت بسبب وباء كورونا.

وأكد ترامب أنه "لولا أزمة كورونا لحققنا إنجازات غير مسبوقة.. تلقينا صفعة كبيرة جراء وباء كورونا".

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