ترامب في خطاب الوداع: سنعود بطريقة ما
(وكالات):
أكد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه سوف يعود مجددًا بطريقة ما، مضيفًا: "سأناضل دائما من أجلكم وأراقب كل ما يدور من حولي".
وقال ترامب في خطاب الوداع الذي ألقاه من قاعدة آندروز "تشرفت بأن أكون رئيسا للولايات المتحدة 4 سنوات".
وأضاف: "الوضع في البلاد أفضل مما كانت عليه رغم أزمة الوباء"، مُعربًا عن تفاؤله بالوضح الصحي في الفترة المقبلة: "الأرقام ستتحسن في الفترة القليلة المقبلة".
كما أعرب ترامب عن فخره بالتوصل إلى لقاح، قائلاً: " نجحنا في التوصل للقاح في فترة وجيزة"، مُؤكدًا تقديره واحترامه للعائلات التي عانت بسبب وباء كورونا.
وأكد ترامب أنه "لولا أزمة كورونا لحققنا إنجازات غير مسبوقة.. تلقينا صفعة كبيرة جراء وباء كورونا".
الخبر التالى:ترامب: ما حققناه كان مدهشا بكل المقاييس
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
157275
عدد المصابين
-
123495
عدد المتعافين
-
8638
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
94869153
عدد المصابين
-
67688983
عدد المتعافين
-
2028894
عدد الوفيات
إعلان