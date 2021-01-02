كوريا الجنوبية تمدد القيود المرتبطة بفيروس كورونا في العاصمة ومحيطها
سول- (د ب أ):
قررت السلطات في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، الإبقاء على القيود الحالية المفروضة على الحياة العامة حتى 17 كانون ثان/يناير، مع عودة جائحة فيروس كورونا للظهور في العاصمة ومحيطها، حسبما ذكرت وكالة أنباء يونهاب.
وستظل القيود في ثاني أعلى مستوى لها في منطقة سول، بالإضافة إلى مقاطعتي إنتشون وجيونجي.
وفرضت السلطات قيودا على جميع الأنشطة الروتينية اليومية باستثناء الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية الحيوية، كما حظرت التجمعات التي تضم 50 شخصا أو أكثر، وقررت إغلاق الصالات الرياضية وحانات الكاريوكي وأماكن الحفلات الموسيقية والرقص.
ويمكن للمطاعم تقديم خدماتها للضيوف حتى الساعة 9 مساء فقط، ويجب إغلاق دور السينما وصالونات التجميل والمتاجر الكبيرة في هذا الموعد، على أن تعمل وسائل النقل العام بسعة منخفضة.
وسجلت كوريا الجنوبية 824 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد 19 اليوم السبت، ليرتفع الإجمالي في البلاد إلى 62 ألفا و593 إصابة، حسب المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.
كما توفي 25 شخصا ليرتفع الإجمالي إلى 942 وفاة.
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