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انطلاق اجتماعات المسار الدستوري الليبي في الغردقة برعاية الأمم المتحدة

05:15 م الثلاثاء 19 يناير 2021
انطلاق اجتماعات المسار الدستوري الليبي في الغردقة برعاية الأمم المتحدة

رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح

مصر - (ا ش ا)


انطلقت في مدينة الغردقة اليوم الثلاثاء اجتماعات لوفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين بشأن الترتيبات الدستورية المؤدية إلى الانتخابات العامة في 24 ديسمبر القادم

وتستضيف جمهورية مصر العربية الاجتماع الثاني لأعمال اللجنة الدستورية والتي سبق لها أن عقدت جلستها الأولى خلال الفترة من 10 إلى 13 أكتوبر الماضي، والذي انتهى المشاركون فيه إلى ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية والمضي قدمًا نحو المرحلة الدائمة، بما يحقق طموحات الشعب الليبي.

وتأتي هذه الجهود المصرية في إطار حرص القيادة السياسية علي إنهاء معاناة الشعب الليبي ووضع الأسس الدستورية المستقبلية في ليبيا.

وتعقد هذه الجلسات تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وذلك في إطار نتائج ملتقى الحوار السياسي الذي تديره البعثة الأممية وتطمح من خلاله لتشكيل سلطة تنفيذية جديدة في البلاد تتولى تنظيم الانتخابات العامة في البلاد ديسمبر المقبل.

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المسار الدستوري الليبي الغردقة

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