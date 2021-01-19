"اليوم" السعودية: العالم يرفض منهجية الإرهاب الإيراني

الرياض- أ ش أ:

تناولت صحيفة " اليوم" السعودية ما يدور في فلك الأحداث الدولية إجمالا وما يلتقي في أطر المشهد الراهن من سلوك النظام الإيراني المحبط في المنطقة يستنبط كيف أن العالم، يوما بعد آخر، بدأ يضيق ذرعا من الممارسات الإرهابية والسلوكيات الإيرانية اللامسؤولة، وهي تتخذ من دعم وتسلـيح أذرعها من الميلـيشيات الخارجة عن القانون والـتي تتمركز في دول عربية وإقليمية،للقيام بمختلف أنواع الجرائم والاعتداءات.

وأوضحت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم الثلاثاء تحت عنوان (العالم يرفض منهجية الإرهاب) أن كل ما يحدث من تصرفات للنظام الإيراني تسبب في زعزعة أمن المنطقة والعالم، بما يخدم تحقيق أجندات نظام طهران التوسعية المشبوهة وغاياته الشيطانية الخبيثة، في واقع محبط يؤكد أن هذا النظام لم يترك الكثير من الخيارات أو الفرص لأن يكون جزءا طبيعيا من العالم، بل بات مصدر تهديد رئيسي للبشرية ولسلامة مقومات الاستقرار الدولي.

وأشارت لما أعربت عنه مصر من بالغ إدانتها لإطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مقذوفا عسكريا تجاه إحدى الـقرى الحدودية في محافظة الـعارضة بمنطقة جازان، وتأكيدها في بيان لوزارة الخارجية ، وقوفها حكومة وشعبا، بجانب المملكة في مواجهتها للإرهاب الغاشم وداعميه، وفيما تتخذه من إجراءات لصون أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها من مثل هذه الهجمات الجبانة الدنيئة، وبقية الإدانات من دول عربية وإسلامية تحتوي ذات الحيثيات والرسائل.

كما يأتي في ذات الإطار إدانة الأمين الـعام لمنظمة الـتعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين الشديدة لإطلاق ميلـيشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مقذوفا عسكريا تجاه إحدى القرى بمنطقة جازان بالمملـكة الـعربية الـسعودية، وتأكيده مجددا في بيان تضامن منظمة التعاون الإسلامي وقوفها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها والحفاظ علـى سلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

واختتمت أنه حين نمعن في هـذه الـتفصيلات ، وما يتزامن معها من الـقرار الأمريكي بتصنيف ميليشيات الحوثي كجماعة إرهابية، وكذلك فرض عقوبات علـى كيانات ومنظمات إيرانية، ترتسم أمامنا ملامح الموقف الموحد إقليميا ودولـيا من الإرهاب الإيراني، وكيف أن سلوك نظام طهران بات مرفوضا بكل تفاصيله، وبات الموقف الحازم أمامه أمرا لا يحتمل الكثير من الخيارات من قبل المجتمع الدولي.