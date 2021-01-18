سوريا تنفي إجراء لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين: إعلام مضلل

وكالات:

نفى مصدر بوزارة الخارجية السورية، ما تم تداوله مؤخرًا حول عقد لقاءات بين مسؤولين من دمشق وإسرائيل في قاعدة حميميم الروسية.

وقال مصدر مسؤول بالخارجية السورية في بيان، اليوم الاثنين إن "الجمهورية العربية السورية تنفي بشكل قاطع الأنباء الكاذبة التي تروج لها بعض وسائل الإعلام المأجورة حول حصول لقاءات سورية إسرائيلية في أي مكان".

وأضاف المصدر أن "نشر مثل هذه الأنباء هو محاولة فاشلة من ممولي هذه الصحف للتشكيك بمواقف سوريا المبدئية والثابتة إزاء الاحتلال الإسرائيلي".

وقال إن "سوريا تؤكد أنها كانت ولاتزال واضحة في سياستها وتتخذ قراراتها بما يخدم المصلحة الوطنية والقضايا العادلة للأمة العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وتحرير كامل الجولان العربي السوري المحتل والأراضي العربية المحتلة وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة".

وأكد أن "القوى التي تقف وراء هذه الأكاذيب هي نفسها التي تسعى لاهثة للتطبيع مع هذا الكيان وتحاول جر كل المنطقة إلى تحالفات صهيونية غربية، عبر الترهيب تارة أو الترغيب تارة أخرى، وعندما تفشل تلجأ لمثل هذه الطرق الساذجة عبر نشر الأخبار الكاذبة".

وتداولت وسائل إعلام في وقت سابق من اليوم، أنباء عن حدوث لقاء بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين في قاعدة حميميم الروسية.