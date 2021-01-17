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تحذير في بريطانيا من فيضانات وسط توقعات الأرصاد بهطول أمطار غزيرة

03:45 ص الأحد 17 يناير 2021
تحذير في بريطانيا من فيضانات وسط توقعات الأرصاد بهطول أمطار غزيرة

أرشيفية

لندن - (د ب أ):
حذر خبراء الأرصاد في بريطانيا من هطول أمطار غزيرة في الأيام المقبلة في أجزاء من المملكة المتحدة، واحتمال حدوث فيضانات.

وتوقع الخبراء هطول أمطار يبلغ منسوبها ما بين 30 و 60 مليمترا على أجزاء شاسعة من غرب إنجلترا وويلز بين يومي الاثنين والأربعاء، بحسب وكالة "برس أسوسييشن"البريطانية.

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرا من المستوى الأصفر من هطول أمطار، قائلا إنه يتوقع هطول أمطار "غزيرة ولوقت طويل'' مع ذوبان بعض الثلوج عبر مناطق التلال. ويأتي ذلك بعد أن شهدت أجزاء من المملكة المتحدة هطول ما بين أربعة وثمانية سنتيمترات من الثلوج في عطلة نهاية الأسبوع.

وتم وضع تحذير من هطول للثلوج بالمستوى الأصفر في بعض المناطق صباح يوم السبت، حيث تم إخطار السكان بتوقع حدوث تأخيرات في السفر وانقطاع التيار الكهربائي .

كما أصدرت وكالة البيئة 23 تحذيرا من الفيضانات في أنحاء شتى من إنجلترا مساء السبت، تمتد من الجنوب الشرقي إلى الشمال الشرقي.

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