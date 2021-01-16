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ارتفاع وفيات لقاح كورونا في النرويج إلى 29 شخصًا

10:01 م السبت 16 يناير 2021
ارتفاع وفيات لقاح كورونا في النرويج إلى 29 شخصًا

لقاح كورونا

أوسلو - (د ب أ)

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت، أن النرويج سجلت 29 وفاة بشكل إجمالي بين أشخاص فوق سن الخامسة والسبعين ممن تلقوا الجرعة الأولى للقاح فيروس كورونا.

وأضافت الوكالة أن ذلك يثير تساؤلات حول الفئة العمرية التي يجب استهدافها في برامج التطعيم الوطنية.

وحتى يوم أمس الجمعة، كان لقاح "فايزر/بيونتيك" هو الوحيد المتاح في النرويج.

ونقلت بلومبرج عن هيئة الأدوية النرويجية أن جميع الوفيات المسجلة تعود لأشخاص من كبار السن ممن يعانون من مشكلات صحية خطيرة.

وأضافت أن معظم الأشخاص تعرضوا للآثار الجانبية المتوقعة للقاح، مثل الغثيان والقيء والحمى والآثار الموضعية في موقع الحقن.

وكانت شركة فايزر للأدوية قالت في بيان إن "فايزر/بيونتيك" تعمل مع الهيئة التنظيمية النرويجية للتحقق من أسباب تلك الوفيات في النرويج.

وقالت الشركة إن عددد تلك الوقائع لا يثير القلق حتى الآن وهي ضمن المتوقع.

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