أكثر الكلمات إنتشاراً

صفوت الشريف حنفي جبالي سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا مبادرة إحلال السيارات لقاح كورونا الدوري المصري المصالحة الخليجية السنة الجديدة 2021

الاتحاد الأوروبي يمنع وزير الخارجية السوري من السفر إلى دول الاتحاد

05:55 م الجمعة 15 يناير 2021
الاتحاد الأوروبي يمنع وزير الخارجية السوري من السفر إلى دول الاتحاد

الاتحاد الأوروبي

بروكسل - (د ب أ):
قرر مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة فرض عقوبات على وزير الشؤون الخارجية السوري فيصل المقداد بتجميد أصوله في التكتل، ومنعه من السفر إلى دوله الأعضاء.
وجاء في بيان صحفي أن "المجلس قرر اليوم إضافة فيصل المقداد إلى قائمة الأشخاص الخاضعين لإجراءات أوروبية مقيدة بشأن سورية، في ضوء تعيينه مؤخرا، وزيرا للشؤون الخارجية".
واختير المقداد وزيرا للخارجية، بعد وفاة سلفه وليد المعلم في نوفمبر. وعمل المقداد نائبا لوزير الخارجية منذ عام 2006.
وبإضافة المقداد، يصبح عدد الأشخاص المفروض عليهم عقوبات 289 شخصا. وتخضع 70 منظمة أخرى أيضا لعقوبة تجميد الأصول.
تم فرض العقوبات عام 2011، عندما تفجرت الحرب الأهلية السورية. وتحكم حكومة الرئيس بشار الأسد مرة أخرى قبضتها على أجزاء كبيرة للغاية من البلاد.
ووفقا للبيان الصحفي، تستهدف العقوبات الشركات وأرباب العمل "الذين يستفيدون من صلاتهم بالنظام ومن اقتصاد الحرب".

الاتحاد الأوروبي فيصل المقداد بروكسل

الخبر التالى:

برلين: نعول على المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن "نورد ستريم 2"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 153741

    عدد المصابين

  • 121072

    عدد المتعافين

  • 8421

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 93458756

    عدد المصابين

  • 66754535

    عدد المتعافين

  • 2000453

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا