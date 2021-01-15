أكثر الكلمات إنتشاراً

صفوت الشريف حنفي جبالي سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا مبادرة إحلال السيارات لقاح كورونا الدوري المصري المصالحة الخليجية السنة الجديدة 2021

أمريكا تدرج شاومي وشركات صينية أخرى على القائمة السوداء

01:02 م الجمعة 15 يناير 2021
أمريكا تدرج شاومي وشركات صينية أخرى على القائمة السوداء

شركة شاومي

بكين - (د ب أ):

فرضت الولايات المتحدة مزيدا من القيود على الشركات الصينية قبل أيام قليلة من انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأدرجت وزارة الدفاع الأمريكية شركة شاومي المصنعة للهواتف الذكية الصينية على القائمة السوداء من بين شركات أخرى أمس الخميس بسبب علاقات عسكرية مزعومة.

وتراجعت أسهم الشركة لاحقا بأكثر من 10 % في بورصة هونج كونج.

ونددت الصين بخطوة واشنطن اليوم الجمعة. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "سيتخذ الجانب الصيني الإجراءات الضرورية لحماية مصالح الشركات الصينية".

وإجماليا، أضافت وزارة الدفاع الأمريكية تسع شركات صينية إلى القائمة. ويتعين على المستثمرين الأمريكيين بيع الأسهم في الشركات بحلول نوفمبر على أقصى تقدير.

وأدرجت وزارة التجارة في واشنطن المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري، ثالث أكبر شركة نفط مملوكة للدولة في الصين أيضا على القائمة السوداء، مما يجعل قيام الشركات الأمريكية بأعمال تجارية مع الشركة أمرا أكثر صعوبة.

وفي ديسمبر، فرضت الولايات المتحدة بالفعل قيودا على 60 شركة صينية أخرى.

أمريكا الشركات الصينية شاومي

الخبر التالى:

جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتخطى 93 مليون

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 153741

    عدد المصابين

  • 121072

    عدد المتعافين

  • 8421

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 93410686

    عدد المصابين

  • 66648398

    عدد المتعافين

  • 1998380

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:رسميا.. فيفا يعلن انسحاب أوكلاند سيتي من كأس العالم للأندية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا