موسكو تدعو واشنطن للتراجع عن تصنيف الحوثيين تنظيما إرهابيا

وكالات:

دعا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الولايات المتحدة لإعادة النظر في قرارها تصنيف جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن تنظيما إرهابيا، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.

وأشار نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي اليوم الخميس إلى أن هذا القرار "قد تكون له تداعيات هدامة بالنسبة لعملية السلام في اليمن"، وأن ذلك "لا يهدد بتعقيد الوضع الإنساني في اليمن فحسب، بل وبإحباط الجهود الأممية الرامية إلى إطلاق المفاوضات بين أطراف النزاع".

وأضاف المندوب الروسي: "نظرا لعدم دخول هذا القرار حيز التنفيذ بعد، ندعو الولايات المتحدة إلى إعادة النظر فيه".

وقال: "إذا ارتكبنا أخطاء لا تغفر الآن، سيهدد ذلك التسوية لاحقا وستفشل الجهود المبذولة منذ سنوات في هذا الاتجاه".

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن في 10 يناير الجاري أن واشنطن تعتزم تصنيف جماعة "أنصار الله" في اليمن "تنظيما إرهابيا أجنبيا".

وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء هذا القرار، محذرة من أنه سيؤثر سلبا على الوضع الإنساني في اليمن وعملية التسوية.