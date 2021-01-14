فريق من الصحة العالمية يصل ووهان الصينية بحثا عن منشأ فيروس كورونا
بكين - (د ب أ):
وصل فريق دولي من الخبراء التابعين لمنظمة الصحة العالمية المكلفين بدراسة منشأ تفشي فيروس كورونا إلى مدينة ووهان بوسط الصين، حسبما أكد مسؤولون اليوم الخميس.
وكان وصول الخبراء قد تأخر بعد شد وجذب حول الزيارة.
ولدى وصولهم، خضع الباحثون لاختبار الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا ودخلوا في حجر صحي يستمر أسبوعين.
وتم اكتشاف فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد 19 قبل أكثر من عام في تلك المدينة الصينية.
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