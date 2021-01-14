المحكمة العليا في كوريا الجنوبية تؤيد حكما بالسجن 20 عاما بحق الرئيسة السابقة
سول - (د ب أ):
أيدت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية حكما بالسجن لمدة 20 عاما بحق الرئيسة السابقة باك كون هيه، اليوم الخميس.
وأعلنت المحكمة في سول عن رفضها استئناف الادعاء ضد عقوبة السجن المخففة التي تقررت في يوليو.
ويشكل هذا الحكم القرار النهائي في قضية الفساد ضد الرئيسة السابقة.
وأدينت باك بالفساد وسوء استغلال السلطة وكذلك تلقي رشى في قضية منفصلة في أعقاب فضيحة في 2017 أفضت إلى عزلها من منصبها.
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