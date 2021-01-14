الصين تسجل أول وفاة مرتبطة بفيروس كورونا منذ ثمانية أشهر
بكين - (د ب أ):
أعلنت الحكومة الصينية تسجيل أول وفاة مرتبطة بفيروس كورونا في البلاد منذ ثمانية أشهر.
وأفادت صحيفة الشعب الصينية نقلا عن السلطات الصحية صباح اليوم الخميس بأن حالة الوفاة سجلت في إقليم هيبي شرقي البلاد.
وأضافت الصحيفة أن البر الرئيسي للصين سجل 138 إصابة جديدة، بينها 124 إصابة انتقلت محليا.
وأشارت إلى رصد 885 حالة نشطة بشكل إجمالي، بما في ذلك 24 إصابة في حالة حرجة.
وقالت إن هناك 78 حالة جديدة بدون أعراض.
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