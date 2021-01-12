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تويتر يجمد أكثر من 70 ألف حساب مرتبطة بحركة يمينية مؤيدة لترامب

10:43 ص الثلاثاء 12 يناير 2021
تويتر يجمد أكثر من 70 ألف حساب مرتبطة بحركة يمينية مؤيدة لترامب

دونالد ترامب

واشنطن - أ ش أ

أكد موقع "تويتر" أنه جمد بصورة نهائية أكثر من 70 ألف حساب كلها مرتبطة بالحركة اليمينية "كيو آنون"، التي تؤمن بنظرية المؤامرة وتؤيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف "تويتر" ـ في بيان أوردته قناة ( الحرة) الإخبارية ـ أنه قام بإزالة هذه الحسابات، لمنع أصحابها من استخدام المنصة للترويج للعنف، موضحا أن هذه الحسابات كانت تشارك على نطاق واسع محتويات خطيرة مرتبطة بحركة "كيو آنون".

وأشار تويتر إلى أنها كانت مكرسة بشكل أساسي لنشر نظريات المؤامرة ، محذرا من خطط تنتشر على صفحاته وأماكن أخرى لتنظيم مظاهرات مسلحة في المستقبل، بما في ذلك شن هجوم ثان على مبنى الكابيتول في 17 يناير 2021.

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