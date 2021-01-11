النواب الأمريكي يطلب رسميًا من بنس عزل ترامب من منصبه
واشنطن - (د ب أ)
تقدم مجلس النواب الأمريكي، بقرار يدعو نائب الرئيس مايك بنس لعزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه، عن طريق إعلان أنه غير مؤهل لأداء واجبات عمله.
وتضغط هذه الخطوة على بنس لتفعيل التعديل الخامس والعشرين للدستور وتجريد ترامب من سلطاته بإعلانه غير لائق لأداء واجباته.
وعرقل الجمهوريون في مجلس النواب الإجراء، مما استدعى إجراء تصويت في مجلس النواب بكامل هيئته غدًا الثلاثاء.
إذا رفض بنس التصرف، كما هو متوقع، فقد تعهد أعضاء مجلس النواب الديمقراطيون بالمضي قدمًا بسرعة في إجراءات العزل.
وقد يصبح ترامب، الذي تنتهي ولايته في 20 يناير الجاري، أول رئيس أمريكي يواجه إمكانية العزل مرتين.
وتأتي الدعوات لعزل ترامب بعد اقتحام حشد من أنصاره، الذين أثارتهم مزاعمه بتزوير الانتخابات، لمبنى الكابيتول الأمريكي الأسبوع الماضي.
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