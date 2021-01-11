واشنطن تفرض عقوبات على شخصيات ومؤسسات أوكرانية بتهمة التدخل في الانتخابات
واشنطن - (د ب أ)
قررت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على عدد من الأوكرانيين بينهم حليف لرودي جولياني محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاتهامهم بالاشتراك في شبكة مرتبطة بروسيا تدخلت في الانتخابات الأمريكية.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن إدارة مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية، أدرجت 7 شخصيات و4 مؤسسات أوكرانية على قائمة العقوبات الخاصة بالتدخل الأجنبي في الانتخابات الأمريكية.
وتضم قائمة الشخصيات الأوكرانية الخاضعة للعقوبات المدعي العام السابق قسطنطين كوليك الذي أجرى تحقيقا مع هانتر نجل الرئيس الأمريكي الأمريكي المنتخب جو بايدن، ودبلوماسي أوكراني سابق يدعى اندري تليتسنيكو تعاون مع جولياني في محاولة إثارة الاتهامات حول انشطة نجل بايدن.
من ناحيته قال ستيفن مونشن وزير الخزانة الأمريكي في بيان إن "حملات التضليل الروسية التي تستهدف المواطنين الأمريكيين تمثل تهديدًا لديموقراطيتنا، الولايات المتحدة ستواصل الدفاع بقوة عن نزاهة نظامنا الانتخابي".
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