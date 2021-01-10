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حصيلة كورونا في العالم: 89.7 مليون إصابة و1.93 مليون وفاة

07:38 م الأحد 10 يناير 2021
حصيلة كورونا في العالم: 89.7 مليون إصابة و1.93 مليون وفاة

فيروس كورونا

واشنطن - (د ب أ)

استقرت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في العالم، عند 89 مليونًا و731 ألفًا و765 إصابة، حتى مساء اليوم الأحد.

كما أسفر مرض (كوفيد-19) الذي يسببه فيروس كورونا عن وفاة مليون و928 ألفا و335 شخصًا، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وتصدرت الولايات المتحدة حصيلة الإصابات في العالم ثم تليها الهند والبرازيل وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا.

فيروس كورونا الهند البرازيل جامعة جونز هوبكنز

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