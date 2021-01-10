موجة ثلوج كثيفة تضرب اليابان.. وتقطّع السبل بأكثر من ألف مركبة (صور وفيديو)
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طوكيو- (د ب أ):
تقطعت السبل بأكثر من ألف مركبة في وسط اليابان، الأحد، مع استمرار تساقط الثلوج بغزارة في مناطق واسعة من البلاد، ما أجبر بعض المقاطعات على طلب مساعدة قوات الدفاع الذاتي البرية في عمليات الإنقاذ.
ونقلت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء عن شركة سنترال نيبون اكسبريس واي القول، إن نحو 200 مركبة أصبحت عالقة بالقرب من تقاطع على طريق هوكوريكو السريع في مقاطعة فوكوي حتى الساعة 11:00 صباحا بالتوقيت المحلي، بينما ظلت 830 مركبة أخرى عالقة في أجزاء أخرى من الطريق السريع منذ أمس السبت.
Snow plough coming down our street— Adama Farm (@Adama_Farm) January 9, 2021
I was up on the roof, clearing snow that's deeper than my head height, when this awesome machine came by. #snow #Japan pic.twitter.com/tyRr5U9qiF
وتوقفت 200 مركبة أخرى في مقاطعة توياما بعد أن أصبحت شاحنة كبيرة غير قادرة على التحرك على طريق توكاي-هوكوريكو السريع. وقالت حكومة المقاطعة إن نحو 50 عضوا من قوات الدفاع الذاتى البرية شاركوا فى أعمال الإنقاذ فى مكان الحادث.
وأصيبت سيدة عمرها 25 عاما ورجل عمره 44 عاما بإعياء بعد أن علقا في سياراتيهما وتم نقلهما إلى المستشفى، وفقا لعمال الإنقاذ المحليين.
وعلَّقت شركة سكك حديد غرب اليابان بعض الخدمات بين طوكيو وكانازاوا بمقاطعة إيشيكاوا.
ودعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إلى توخي الحذر من المزيد من الاضطرابات المرورية بسبب تساقط الثلوج وتجمد الطرق. وأضافت أنه من المتوقع تساقط ثلوج كثيفة في نطاق يبدأ المناطق الشمالية حتى الغربية على جانب بحر اليابان حتى صباح غد الاثنين.
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