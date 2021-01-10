فيروس كورونا: كوبا تعلن الاتفاق مع إيران لتطوير لقاح مضاد للفيروس
هافانا- (بي بي سي):
أعلنت كوبا انها توصلت إلى اتفاق مع إيران للعمل معًا لتطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا.
وتقول الحكومة الكوبية إنها ستشارك المعلومات حول لقاحها الأكثر تقدمًا، سوبيرانا 0-2، والذي سيدخل المرحلة الثالثة والأخيرة من الاختبارات قريبا جدا.
وتقول السلطات الصحية في هافانا إنها تخطط لاختبار اللقاح على عشرات الآلاف من الأشخاص في كلا البلدين.
وأشادت الحكومة الإيرانية بالاتفاق ووصفته بأنه تحالف استراتيجي.
وأصدر المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، الجمعة، أمرًا يحظر استخدام لقاحات فيروس كورونا الأمريكية أو البريطانية الصنع.
وقال إنها "غير جديرة بالثقة ويمكن استخدامها للسيطرة على الإيرانيين".
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
148799
عدد المصابين
-
118294
عدد المتعافين
-
8142
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
88450548
عدد المصابين
-
63573419
عدد المتعافين
-
1905097
عدد الوفيات
إعلان