فيروس كورونا: كوبا تعلن الاتفاق مع إيران لتطوير لقاح مضاد للفيروس

هافانا- (بي بي سي):

أعلنت كوبا انها توصلت إلى اتفاق مع إيران للعمل معًا لتطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا.

وتقول الحكومة الكوبية إنها ستشارك المعلومات حول لقاحها الأكثر تقدمًا، سوبيرانا 0-2، والذي سيدخل المرحلة الثالثة والأخيرة من الاختبارات قريبا جدا.

وتقول السلطات الصحية في هافانا إنها تخطط لاختبار اللقاح على عشرات الآلاف من الأشخاص في كلا البلدين.

وأشادت الحكومة الإيرانية بالاتفاق ووصفته بأنه تحالف استراتيجي.

وأصدر المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، الجمعة، أمرًا يحظر استخدام لقاحات فيروس كورونا الأمريكية أو البريطانية الصنع.

وقال إنها "غير جديرة بالثقة ويمكن استخدامها للسيطرة على الإيرانيين".