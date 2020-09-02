زلزال بقوة 6.5 ريختر يضرب ساحل أتاكاما في تشيلي
تشيلي - (أ ش أ)
أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن زلزالاً بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر وقع قبالة ساحل أتاكاما في تشيلي، وذلك بعد يوم من زلزل أقوى ضرب المنطقة.
وأضافت الهيئة، حسبما أفادت قناة الحرة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الزلزال، الذي سجلت قوته مبدئيًا 6.5 درجة، كان على عمق ضحل عند 14.32 كيلومتر، وجاء عقب زلزال قوته 6.8 درجة في المنطقة ذاتها مساء الاثنين.
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