بعد ٦ أشهر من الإغلاق.. البيت الأبيض يفتح أبوابه أمام الزوار

واشنطن - (د ب أ)

قرر البيت الأبيض، فتح أبوابه أمام الزيارات العامة، بعد ما يقرب من ستة أشهر من الإغلاق بهدف الوقاية من جائحة كورونا المستجد.

ومن المقرر أن تبدأ الزيارات في 12 سبتمبر، ولكن لمدة يومين فقط في الأسبوع وبنسبة 18 بالمئة فقط من العدد المعتاد، وفقا لبيان صادر عن البيت الأبيض اليوم الثلاثاء.

وسيتم إلزام الزوار بوضع أقنعة الوجه وممارسة التباعد الاجتماعي.

وأشار الرئيس دونالد ترامب إلى استخدام الأقنعة الواقية، إلا أنه نادرا ما يضع قناعا. ويضغط الرئيس من أجل إعادة فتح الاقتصاد.

وفي الأشهر الأخيرة، تم منع الوصول إلى المناطق المحيطة بالبيت الأبيض بشكل متقطع، بسبب الاحتجاجات ضد العنصرية ووحشية الشرطة.

وفي بعض الأوقات، استخدمت القوات الاتحادية الغاز المسيل للدموع ووسائل أخرى لتفريق المحتجين بشكل مثير للجدل.