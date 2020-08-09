الشرطة الموريتانية تستدعي أفرادًا من عائلة الرئيس السابق للتحقيق في تهم فساد
نواكشوط - (دب ا)
استدعت الشرطة الموريتانية المختصة في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية، مساء اليوم الأحد، أفرادًا من عائلة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للتحقيق معهم حول شبهات فساد.
وأوضحت مصادر مطلعة أن ابنة الرئيس السابق وزوجها استدعيا، مساء اليوم الأحد، إلى مديريةشرطةالجرائم المالية للاستجواب.
وورد ذكر ابنة الرئيس السابق أسماء بنت محمد ولد عبد العزيز وزوجها محمد ولد امصبوع في إطار التحقيق في شبهات فساد كشفها تقرير لجنة برلمانية.
وقد استجوبت الشرطة رئيس الوزراء السابق يحيى ولد حدمين وعددا من الوزراء السابقين وأقيل ثلاثة وزراء من الحكومة للسماح للشرطة باستجوابهم في قضايا فساد تتعلق بهدر موارد مالية للدولة من صفقات في قطاعات الطاقة والطرق والمعادن وبيع عقارات الدولة.
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